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На посаду голови НБУ Порошенко запропонує кандидатуру Смолія, - ЗМІ

"Лавренчук - не набирає голосів у парламенті, а Смолій - прохідний кандидат"
Президент Петро Порошенко запропонує кандидатуру Якова Смолія на посаду голови НБУ. Зараз він керує центробанком у статусі виконувача обов'язків голови.
На посаду голови НБУ Порошенко запропонує кандидатуру Смолія, - ЗМІ Фото:lb.ua

"Другий кандидат, який був навіть фаворитом у деяких колах, - голова правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук - не набирає голосів у парламенті, а Смолій - прохідний кандидат", - інформує агентство "Українські новини" з посиланням на декілька джерел в органах державної влади.

Раніше повідомляли, що Президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.

До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.

Довідка: Яків Смолій народився в 1961 році в невеликому селі Вербовець Тернопільської області, в 1983 році отримав математичну освіту у Львівському університеті ім. Івана Франка, працював інженером-програмістом у Тернопільському фінансово-економічному інституті, на місцевому радіозаводі "Оріон" і в облуправлінні НБУ. З 1994 року почав працювати в комерційному банку "Аваль", де займався автоматизацією процесів, налагоджував зв'язок між відділеннями, був членом правління, заступником голови фінустанови.

Члени правління банку "Аваль" одночасно були його співвласниками. Продаж 93,5% акцій "Авалю" за 1,028 млрд доларів США іноземним інвесторам зробила їх легальними доларовими мільйонерами. Частка Смолія становила близько 1,25% акцій.

У 2006 році колишні акціонери банку "Аваль" зареєстрували новий банк "Престиж" і того ж року продали 50,5% банку, а потім і другу половину австрійському Erste Bank.

Після Революції гідності в 2014 році Смолій став заступником голови українського центробанку.

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29 09 2017 17:57
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