НОВИНИДержмистецтво оголосило список фіналістів-номінантів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На премію імені Косенка номіновано четверо композиторів
Фото: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти у Facebook.
"Маємо фінальний список претендентів, які у 2022 році номінуються на премію імені В. С. Косенка, що присуджується за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за звання лавреата боротиметься Богдан Кривопуст із низкою фортепіанних і скрипково-фортепіанних творів, зокрема, "Давай зіграємо сонату", "Регтайм-соната", "Наївна мелодія", "Наслідуючи Ганона", Варіації на тему "Ой, чий то кінь стоїть", "Кіно-соната", "Рондо-токата або Згадка про Діда-дударика".
Водночас із Прелюдіями №2 та №5, музичними творами "Коли крапає дощик", "Пастушки в долині", "У гайочку", "Хто ж це співає тра-ля ля-ля", "Коли буває прикро" візьме участь у змаганні за премію Володимир Ольшевський. Також повідомляється, що Тетяна Афанасенко презентує авторську нотну збірку "Дитячий каталог птахів", а Микола Ластовецький – "Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва".
Держмистецтво інформує, що всі заявки від претендентів передані на розгляд членам Комітету з присудження премії.
Нагадаємо, що премія імені Віктора Косенка була започаткована Міністерством культури і мистецтв та Національною спілкою композиторів України на честь видатного українського композитора. Вона присуджується щорічно за непересічні досягнення у галузі музичної творчості для дітей та юнацтва.
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