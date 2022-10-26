На премію імені Косенка номіновано четверо композиторів

Держмистецтво оголосило список фіналістів-номінантів.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти у Facebook.

"Маємо фінальний список претендентів, які у 2022 році номінуються на премію імені В. С. Косенка, що присуджується за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за звання лавреата боротиметься Богдан Кривопуст із низкою фортепіанних і скрипково-фортепіанних творів, зокрема, "Давай зіграємо сонату", "Регтайм-соната", "Наївна мелодія", "Наслідуючи Ганона", Варіації на тему "Ой, чий то кінь стоїть", "Кіно-соната", "Рондо-токата або Згадка про Діда-дударика".

Водночас із Прелюдіями №2 та №5, музичними творами "Коли крапає дощик", "Пастушки в долині", "У гайочку", "Хто ж це співає тра-ля ля-ля", "Коли буває прикро" візьме участь у змаганні за премію Володимир Ольшевський. Також повідомляється, що Тетяна Афанасенко презентує авторську нотну збірку "Дитячий каталог птахів", а Микола Ластовецький – "Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва".

Держмистецтво інформує, що всі заявки від претендентів передані на розгляд членам Комітету з присудження премії.

Нагадаємо, що премія імені Віктора Косенка була започаткована Міністерством культури і мистецтв та Національною спілкою композиторів України на честь видатного українського композитора. Вона присуджується щорічно за непересічні досягнення у галузі музичної творчості для дітей та юнацтва.