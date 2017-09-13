На презентації нового iPhone X функція розпізнавання обличчя не спрацювала

У новій моделі з'являться анімовані "емодзі", що дозволяють користувачам зобразити емоцію, яка буде зчитана пристроєм

Функція розпізнавання обличчя (Face ID) не спрацювала під час презентації смартфону iPhone X, що відбулася в Каліфорнії.

Коли віце-президент Apple Крейг Федеріго спробував продемонструвати роботу Face ID, програма не дозволила йому розблокувати смартфон, запропонувавши ввести цифровий пін-код, - повідомляє The Verge.

На іншому смартфоні, який використовував Федеріго, функція спрацювала.

The Verge відзначає, що не йдеться про системну помилку - вимога ввести цифровий пін-код буде з'являтися на iPhone з функцією розпізнавання відбитків пальців після перезавантаження пристрою або якщо користувач упродовж декількох годин не відкривав його.

У iPhone X немає кнопки повернення "додому". Розширення його екрану - 2436×1125, а діагональ 5,8 дюйма. Смартфон представлений у сірому і сріблястому кольорах.

У новій моделі з'являться анімовані "емодзі", що дозволяють користувачам зобразити емоцію, яка буде зчитана пристроєм. Після цього смартфон підбере відповідну "емодзі" самостійно. Користувачі зможуть також записати відео, в якому замість голови людини буде зображена "емодзі", що говорить її голосом.

Apple напередодні, крім iPhone X, представила нові iPhone 8 та iPhone 8 Plus. Вони, як заявив голова компанії Тім Кук, "узяли все найкраще" від попередніх моделей. Нові пристрої надійдуть у продаж з 22 вересня і коштуватимуть від $699. Смартфони будуть доступні в золотистому, срібному і темно-сірому кольорах.

Нагадаємо, 12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.