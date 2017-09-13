На презентації нового iPhone X функція розпізнавання обличчя не спрацювала
Коли віце-президент Apple Крейг Федеріго спробував продемонструвати роботу Face ID, програма не дозволила йому розблокувати смартфон, запропонувавши ввести цифровий пін-код, - повідомляє The Verge.
На іншому смартфоні, який використовував Федеріго, функція спрацювала.
The Verge відзначає, що не йдеться про системну помилку - вимога ввести цифровий пін-код буде з'являтися на iPhone з функцією розпізнавання відбитків пальців після перезавантаження пристрою або якщо користувач упродовж декількох годин не відкривав його.
У iPhone X немає кнопки повернення "додому". Розширення його екрану - 2436×1125, а діагональ 5,8 дюйма. Смартфон представлений у сірому і сріблястому кольорах.
У новій моделі з'являться анімовані "емодзі", що дозволяють користувачам зобразити емоцію, яка буде зчитана пристроєм. Після цього смартфон підбере відповідну "емодзі" самостійно. Користувачі зможуть також записати відео, в якому замість голови людини буде зображена "емодзі", що говорить її голосом.
Apple напередодні, крім iPhone X, представила нові iPhone 8 та iPhone 8 Plus. Вони, як заявив голова компанії Тім Кук, "узяли все найкраще" від попередніх моделей. Нові пристрої надійдуть у продаж з 22 вересня і коштуватимуть від $699. Смартфони будуть доступні в золотистому, срібному і темно-сірому кольорах.
Нагадаємо, 12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує