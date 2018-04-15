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ПОЛІТИКА НОВИНИ

На президентських виборах у Чорногорії перемагає Міло Джуканович

Політик з невеликими перервами правив країною чверть століття
На президентських виборах у Чорногорії у неділю, 15 квітня, перемагає лідер правлячої партії Міло Джуканович.
На президентських виборах у Чорногорії перемагає Міло Джуканович Фото: wikimedia.org

Як свідчать попередні результати підрахунку близько 60% бюлетенів, уже в першому турі Джуканович набирає близько 53% голосів виборців, пише DW з посиланням на Центр моніторингу та досліджень країни.

Головний суперник Джукановича, Младен Бояніч, згідно з повідомленням, набирає 34% голосів.

У виборах брали участь шість кандидатів.

56-річний Міло Джуканович з невеликими перервами правив країною 25 років. Він шість разів обіймав посаду прем'єр-міністра й один раз його обирали президентом. Джуканович 27 років поспіль очолює правлячу Демократичну партію соціалістів (ДПС). Своє бажання повернутися на пост президента політик пояснює насамперед намірами зміцнити прозахідний курс Чорногорії та "захистити" країну від впливу Москви.

Чорногорія тривалий час проводить політику євроатлантичної інтеграції, ставши 2017 року 29-м членом НАТО. На початку лютого цього року в Єврокомісії не виключили, що Сербія та Чорногорія можуть прискорено увійти до складу ЄС до 2025 року.

Нагадаємо, в Чорногорії сьогодні стартував перший тур президенських виборів, дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і зачинилися о 20:00.

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15 04 2018 23:54
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