На президентських виборах у Колумбії переміг Іван Дуке

На президентських виборах у Колумбії переміг кандидат від правоцентристської партії "Демократичний центр" Іван Дуке.

Його суперник, колишній мер столиці Колумбії Боготи Густаво Петро набрав 42% голосів.

Чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос уже привітав Дуке з перемогою.

"Я подзвонив Івану Дуке, щоб привітати його і побажати удачі. Я запропонував йому співпрацю уряду, щоб зробити перехід впорядкованим і спокійним", – написав він у Twitter.

Іван Дуке є противником мирного договору між урядом країни та повстанським ліворадикальним угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC). Попри схвалення світової громадськості, угода не отримала абсолютної підтримки серед колумбійців.

Після укладення договору в 2017 році Дуке говорив, що він "порве угоду на шматочки". Пізніше він заявив, що йдеться не про скасування, а про внесення змін до мирної угоди.

У своїй промові після перемоги на виборах обраний президент заявив про свою прихильність, в цілому, до домовленості з FARC, проте декларував, що хотів би внести до угоди певні зміни.

Крім того, Дуке виступає проти продовження мирних переговорів із повстанським угрупованням "Армія національного звільнення" (ELN).

У свою чергу, у FARC вже закликали Дуке дотримуватися мирної угоди. "Необхідно продемонструвати розсудливість. Те, що потрібно країні, - це стійкий мир, який приведе нас до довгоочікуваного примирення", – йдеться в заяві FARC.

Зазначимо, що раніше, уряд Колумбії та повстанці організації "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC) у червні підписали історичну угоду про припинення вогню, що може покласти край конфлікту, що триває вже понад 50 років.

Збройний конфлікт між владою Колумбії і FARC почався в 1966 році через бажання повстанців влаштувати революцію в республіці. За весь час його жертвами стали понад 200 тис. осіб. Мирні переговори влади з угрупованням почалися в столиці Куби Гавані в 2012 році.