На продовження допомоги від США після виборів до Конгресу сподівається Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за надану військову допомогу та висловив сподівання щодо її збереження у тому ж обсязі після виборів до Конгресу.

Про це він заявив у інтерв’ю журналістці телеканалу CNN Крістіані Аманпур.

Коментуючи неоднозначні заяви з боку республіканців щодо скорочення допомоги Україні в разі перемоги на проміжних виборах до Конгресу, Зеленський висловив сподівання, що двопартійна підтримка США військових зусиль України триватиме незалежно від їхнього результату.

"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Ми б дуже хотіли, щоб ця двопартійна підтримка залишилася і після виборів", – сказав він.

"Дуже важливо зберегти цей рівень підтримки, тому що підтримка США надсилає дуже важливий, потужний сигнал", – додав президент.

За прогнозами політологів, якщо демократи втратять більшість в обох палатах Конгресу, це послабить позицію адміністрації президента США Джо Байдена, а також знизить його шанси на переобрання в 2024 році. Республіканці, отримавши більшість, можуть виконати свої попередні заяви, що уріжуть розміри допомоги Україні.