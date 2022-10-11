ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за надану військову допомогу та висловив сподівання щодо її збереження у тому ж обсязі після виборів до Конгресу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На продовження допомоги від США після виборів до Конгресу сподівається Зеленський
Про це він заявив у інтерв’ю журналістці телеканалу CNN Крістіані Аманпур.
Коментуючи неоднозначні заяви з боку республіканців щодо скорочення допомоги Україні в разі перемоги на проміжних виборах до Конгресу, Зеленський висловив сподівання, що двопартійна підтримка США військових зусиль України триватиме незалежно від їхнього результату.
"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Ми б дуже хотіли, щоб ця двопартійна підтримка залишилася і після виборів", – сказав він.
"Дуже важливо зберегти цей рівень підтримки, тому що підтримка США надсилає дуже важливий, потужний сигнал", – додав президент.
За прогнозами політологів, якщо демократи втратять більшість в обох палатах Конгресу, це послабить позицію адміністрації президента США Джо Байдена, а також знизить його шанси на переобрання в 2024 році. Республіканці, отримавши більшість, можуть виконати свої попередні заяви, що уріжуть розміри допомоги Україні.
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