На прогулах депутатів заощадили 3 мільйони, - Парубій

За словами спікера проблема "порожнього залу" є не тільки в Україні

Завдяки штрафам за прогули депутатів Верховної Ради вдалося заощадити 3 мільйони гривень.

"Коли я очолив парламент, ця проблема стояла дуже гостро, зараз ситуація сильно змінилася. Проблема залишилася, але вона більше не загрожує нормальній роботі ВР", - в інтерв'ю "Фокусу" заявив спікер ВР Андрій Парубій.

"Думаю, ми цього домоглися завдяки штрафам і публікації прізвищ прогульників. На штрафах заощадили близько 3 мільйонів гривень", - додав Парубій.

За словами спікера проблема "порожнього залу" є не тільки в Україні.

"Нещодавно ми з парламентською делегацією були в Норвегії, для нас провели екскурсію по їхньому парламенту. Там в залі сиділи два депутати і один міністр. Ми здивувалися, але нам пояснили, що зараз година запитань до уряду і залишилися тільки ті, у кого ці питання є", - повідомив Парубій.

Він підкреслив, що найважчим днем ​​для голосувань є п'ятниця.

"У цей день ми проводимо годину запитань до уряду, зачитуємо депутатські запити, потім один годину присвячуємо виступам з трибуни. Так що ще раз підкреслю: повністю проблему з відвідуваністю ми не вирішили, але вона вже менш гостра", - підсумував Парубій.

Нагадаємо, у проекті бюджету на 2018 рік запропоновано збільшити витрати на фінансування Верховної Ради майже на півмільярда гривень.