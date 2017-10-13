На прогулах депутатів заощадили 3 мільйони, - Парубій
"Коли я очолив парламент, ця проблема стояла дуже гостро, зараз ситуація сильно змінилася. Проблема залишилася, але вона більше не загрожує нормальній роботі ВР", - в інтерв'ю "Фокусу" заявив спікер ВР Андрій Парубій.
"Думаю, ми цього домоглися завдяки штрафам і публікації прізвищ прогульників. На штрафах заощадили близько 3 мільйонів гривень", - додав Парубій.
За словами спікера проблема "порожнього залу" є не тільки в Україні.
"Нещодавно ми з парламентською делегацією були в Норвегії, для нас провели екскурсію по їхньому парламенту. Там в залі сиділи два депутати і один міністр. Ми здивувалися, але нам пояснили, що зараз година запитань до уряду і залишилися тільки ті, у кого ці питання є", - повідомив Парубій.
Він підкреслив, що найважчим днем для голосувань є п'ятниця.
"У цей день ми проводимо годину запитань до уряду, зачитуємо депутатські запити, потім один годину присвячуємо виступам з трибуни. Так що ще раз підкреслю: повністю проблему з відвідуваністю ми не вирішили, але вона вже менш гостра", - підсумував Парубій.
Нагадаємо, у проекті бюджету на 2018 рік запропоновано збільшити витрати на фінансування Верховної Ради майже на півмільярда гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- ФОТО Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа