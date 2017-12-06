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На прохання Терези Мей виступ королеви в парламенті Великої Британії відклали

У Лондоні триває ситуація політичної турбулентності на тлі невпевненої перемоги консерваторів, яким необхідно створити коаліцію
У Великій Британії перенесли на кілька днів виступ королеви Єлизавети II, в ході якого новий уряд традиційно представляє свою законодавчу програму
На прохання Терези Мей виступ королеви в парламенті Великої Британії відклали Фото: Reuters

Промова королеви, в ході якої вона зачитує програму уряду, була анонсована на 19 червня, проте тепер дата виступу невідома. Про це повідомляє BBC.

Перенести королівський виступ попросила прем'єр-міністр Тереза Мей.

Передбачається, що Лондон міг змінити раніше намічені плани через переговори консерваторів з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії (DUP).

Очікувалося, що 19 червня також стартують переговори Великої Британії з ЄС по Brexit.

Раніше повідомлялось, що на дострокових виборах Тереза Мей переобралась в парламент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.

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12 06 2017 20:16
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