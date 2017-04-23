На протестах проти перемоги Ле Пен і Макрона в Парижі сталися сутички з поліцією
Як повідомляє АР, увечері 23 квітня відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, яка заблокувала проходи до прилеглих вулиць на площі Бастилії, де зібралися кількасот учасників акції.
За інформацією AFP, поліції довелося застосувати сьозогінний газ.
Фото: twitter.com/afpfr
Понад 100 представникків так званого руху антифашистів влаштували марш на площі Бастилії проти результатів виборів, згідно яких Марін Ле Пен та Еммануель Макрон пройшли до другого туру.
Фото: twitter.com/afpfr
Нагадаємо, за попередніми даними екзитполів у першому турі президентських виборів у Франції лідирують лідерка ультраправої партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен та позапартійний лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон.
Паризькі поліцейські в суботу, 22 квітня, застосували сльозогінний газ для приборкання учасників демонстрації, що проходить за добу до першого туру президентських виборів у Франції.
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