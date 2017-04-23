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На протестах проти перемоги Ле Пен і Макрона в Парижі сталися сутички з поліцією

Поліції довелося застосувати сьозогінний газ
Після закриття виборчих дільниць першого туру виборів президента Франції в Парижі почалися протестні акції невдоволених підсумками голосування.
На протестах проти перемоги Ле Пен і Макрона в Парижі сталися сутички з поліцією Фото: afp.com

Як повідомляє АР, увечері 23 квітня відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, яка заблокувала проходи до прилеглих вулиць  на площі Бастилії, де зібралися кількасот учасників акції. 

За інформацією AFP, поліції довелося застосувати сьозогінний газ.


Фото: twitter.com/afpfr

Понад 100 представникків так званого руху антифашистів влаштували марш на площі Бастилії проти результатів виборів, згідно яких Марін Ле Пен та Еммануель Макрон пройшли до другого туру. 


Фото: twitter.com/afpfr

Нагадаємо, за попередніми даними екзитполів у першому турі президентських виборів у Франції лідирують лідерка ультраправої партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен та позапартійний лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон.

Паризькі поліцейські в суботу, 22 квітня, застосували сльозогінний газ для приборкання учасників демонстрації, що проходить за добу до першого туру президентських виборів у Франції.

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23 04 2017 22:30
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