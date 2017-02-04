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На протестах у Парагваї поліцейський застрелив лідера однієї з партій, – ЗМІ

Після смерті протестувальника президент відправив у відставку міністра внутрішніх справ і начальника національної поліції
Під час протестів у столиці Парагваю одна людина загинула від кулі правоохоронця.
На протестах у Парагваї поліцейський застрелив лідера однієї з партій, – ЗМІ Фото: 5.ua

Про це повідомляє "5 канал" із посиланням на місцеві ЗМІ. 

"Одна людина загинула під час протестів у столиці Парагваю. Правоохоронець поцілив юнакові у спину", – йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий був лідером однієї з політичних партій. 

Після смерті протестувальника президент відправив у відставку міністра внутрішніх справ і начальника національної поліції.

Протести в Парагваї розгорілися після того, як Сенат таємно проголосував за поправку до Конституції, завдяки якій чинний президент зможе піти на другий термін. У столиці розгромили магазини та урядові будівлі. Палала і будівля Парламенту. Правоохоронці стріляли у протестувальників гумовими кулями, застосовували сльозогінний газ і водомети. 30 активістів поранені. Дві сотні – затримали.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії заявив у суботу, 1 квітня, що порушив кримінальну справу стосовно невстановлених осіб, які закликали до несанкціонованої антикорупційної демонстрації в Москві 2 квітня. Сьогодні, 2 квітня, в центрі Москви поліція затримала 40 осіб.

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02 04 2017 18:10
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