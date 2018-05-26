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На протестах у Парижі затримали 43 людини, семеро поліцейських постраждали

Протестувальники намагалися пронести на акцію зброю
На протестах проти політики президента Еммануеля Макрона в Парижі поліція затримала 43 людей. У сутичках з протестувальниками постраждали семеро співробітників поліції.
На протестах у Парижі затримали 43 людини, семеро поліцейських постраждали Фото: twitter.com/EliseLowy

32 протестувальники були арештовані. Деякі з них  намагалися пронести на акцію зброю, деяких підозрюють в участі в угрупованні з метою здійснення насильства, пише "Громадське" з посиланням на місцевий телеканал BFM.

Учасники акції вийшли в центр міста з плакатами, прапорами за фаєрами.


Фото: twitter.com/EliseLowy


Фото: twitter.com/EliseLowy


Фото: twitter.com/EliseLowy

Нагадаємо, сьогодні понад 60 організацій, передусім профспілки та партії лівого спрямування, закликали французів вийти на акції протесту проти політики "на користь найбагатших", яку закидають президенту Еммануелю Макрону.

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26 05 2018 22:57
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