CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа протестах проти політики президента Еммануеля Макрона в Парижі поліція затримала 43 людей. У сутичках з протестувальниками постраждали семеро співробітників поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На протестах у Парижі затримали 43 людини, семеро поліцейських постраждали
Протестувальники намагалися пронести на акцію зброю
Фото: twitter.com/EliseLowy
32 протестувальники були арештовані. Деякі з них намагалися пронести на акцію зброю, деяких підозрюють в участі в угрупованні з метою здійснення насильства, пише "Громадське" з посиланням на місцевий телеканал BFM.
Учасники акції вийшли в центр міста з плакатами, прапорами за фаєрами.
Фото: twitter.com/EliseLowy
Фото: twitter.com/EliseLowy
Фото: twitter.com/EliseLowy
Нагадаємо, сьогодні понад 60 організацій, передусім профспілки та партії лівого спрямування, закликали французів вийти на акції протесту проти політики "на користь найбагатших", яку закидають президенту Еммануелю Макрону.
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26 05 2018 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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