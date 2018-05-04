На Придніпровській ТЕС сталася пожежа

У Дніпрі рано-вранці 5 квітня сталося займання на Придніпровській тепловій електростанції.

Жертв у результаті пожежі немає, повідомляє "Інформатор". На місці працювали рятувальники і патрульна поліція.

"Екіпаж патрульної поліції проїжджав повз Придніпровську ТЕС і помітив на її території клуби вогню. Щось спалахнуло, але вибуху не було. Поліція відразу ж під'їхала на КПП підприємства, повідомила про подію, але охорона вже була проінформована. Вони сповістили керівництво підприємства і викликали на місце ДСНС. Версія про теракт на цей момент не підтверджується", - розповів лейтенант поліції Єгор Єгорін.

Оскільки підприємство є об'єктом під охороною, вхід на територію ТЕС суворо заборонений і поліція змогла оглянути лише прилеглі території. Жодних підозрілих об'єктів і осіб виявлено не було.

Як уточнили в ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 4:06 ранку. Прибувши на місце, пожежники встановили, що пожежа виникла в металевому трансформаторі струму типу ТФЗМ-330. Вогонь пошкодив трансформатор загальною площею 15 квадратних метрів. Пожежу локалізували о 4:43 і ліквідували о 4:55.

У гасінні були задіяні 50 осіб і 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС. Причини події з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, що в суботу, 31 березня, в Києві сталася пожежа на насосній станції першого підйому Бортницької станції аерації.