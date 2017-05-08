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На Придніпровській залізниці зафіксували +51°C

В умовах тривалої аномальної спеки залізничники вживають додаткові заходи безпеки
Залізничники Придніпровської магістралі зафіксували найвищу температуру +51 градус на станціях Дніпро, Кривий Ріг, Апостолове, Верховцеве.
На Придніпровській залізниці зафіксували +51°C Фото: google.com

Про це повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці.

"Практично на всій протяжності магістралі стовпчик термометра не перший день тримається на позначці 38-40 градусів. Відповідно до високих температур нагрілися і рейки. Найвища температура (51 градус) спостерігається на станціях Дніпро, Кривий Ріг, Апостолове, Верховцеве та інших", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в умовах тривалої аномальної спеки придніпровські залізничники вживають додаткові заходи безпеки, щоб гарантувати стабільний рух поїздів.

Усі роботи із застосуванням техніки та гідравлічного інструменту, здатні ослабити стійкість рейко-шпальної решітки, тимчасово призупинено. Виявлені під час обходів дефекти усуваються невідкладно.

Вживаються також необхідні заходи забезпечення протипожежного режиму. Напоготові до протидії вогню і відомчі пожежні поїзди, дислоковані на стикових станціях.

Нагадаємо, десять країн Євросоюзу запровадили червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.

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05 08 2017 20:20
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