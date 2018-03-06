На Прикарпатті знайшли 4-річного хлопчика, який вчора загубився у лісі, - ФОТО
"Вчора, 2 червня, у поліцію надійшло повідомлення про зникнення 4-річного мешканця Рожнятівського району. Дитина пішла з дідом випасати худобу і заблукала у лісі. Після двох годин пошуків власними силами родичі зниклої дитини звернулися до поліції", - повідомляє Нацполіція області.
Після цього, на пошуки хлопчика вирушили поліцейські, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії, працівники ДержНС.
Пізніше, до них приєдналися понад сотня небайдужих місцевих жителів і жителів інших сіл, які відгукнулися на повідомлення про зникнення дитини.
Пошуки тривали всю ніч. Сьогодні, 3 червня, близько 7:00 дитину знайшли сплячою під деревом у лісі. Стан здоров'я хлопчика задовільний, його повернули батькам.
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