На Прикарпатті знайшли 4-річного хлопчика, який вчора загубився у лісі, - ФОТО

В Івано-Франківській області після майже доби пошуків знайшли 4-річного хлопчика, який загубився вчора, 2 червня, коли пішов з дідусем випасати худобу. Дитину знайшли сплячим під деревом.

"Вчора, 2 червня, у поліцію надійшло повідомлення про зникнення 4-річного мешканця Рожнятівського району. Дитина пішла з дідом випасати худобу і заблукала у лісі. Після двох годин пошуків власними силами родичі зниклої дитини звернулися до поліції", - повідомляє Нацполіція області.

Після цього, на пошуки хлопчика вирушили поліцейські, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії, працівники ДержНС.

Пізніше, до них приєдналися понад сотня небайдужих місцевих жителів і жителів інших сіл, які відгукнулися на повідомлення про зникнення дитини.

Пошуки тривали всю ніч. Сьогодні, 3 червня, близько 7:00 дитину знайшли сплячою під деревом у лісі. Стан здоров'я хлопчика задовільний, його повернули батькам.