На приватному підприємстві в Сумах стався потужний вибух

У Сумах в середу, 4 жовтня, на приватному підприємстві стався потужний вибух, в результаті якого постраждали троє людей.

"Пригода сталася близько 15:00 на масиві Робоче Селище. За попередніми даними, під час випробування вибухнув нещодавно встановлений паровий котел для обробки макаронів. Троє постраждалих госпіталізовані", - інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки.

"Попередньо встановлено, що на місці події проводились роботи з монтажу парового котла для обробки борошняної продукції. Вказана подія внесена до ЄРДР за ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", - повідомив начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута.

Що стосується потерпілих, - це троє громадян, серед яких і власник підприємства. Їхній стан з'ясовують медики.

За словами фахівців, потужність вибуху, що стався на Робочому Селищі, склала близько 4 кг тротилового еквіваленту.

Співробітники поліції в рамках відкритого кримінального провадження з'ясовують причини та обставини вибуху. Слідство перевіряє всі можливі версії.

Нагадаємо, що невідомі кинули гранату на подвір'я підприємцю в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.