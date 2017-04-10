На приватному підприємстві в Сумах стався потужний вибух
"Пригода сталася близько 15:00 на масиві Робоче Селище. За попередніми даними, під час випробування вибухнув нещодавно встановлений паровий котел для обробки макаронів. Троє постраждалих госпіталізовані", - інформує відділ комунікації поліції Сумської області.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки.
"Попередньо встановлено, що на місці події проводились роботи з монтажу парового котла для обробки борошняної продукції. Вказана подія внесена до ЄРДР за ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", - повідомив начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута.
Що стосується потерпілих, - це троє громадян, серед яких і власник підприємства. Їхній стан з'ясовують медики.
За словами фахівців, потужність вибуху, що стався на Робочому Селищі, склала близько 4 кг тротилового еквіваленту.
Співробітники поліції в рамках відкритого кримінального провадження з'ясовують причини та обставини вибуху. Слідство перевіряє всі можливі версії.
Нагадаємо, що невідомі кинули гранату на подвір'я підприємцю в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.
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