На псевдовиборах у Луганській області "головою" самопроголошеної республіки обрали Леоніда Пасічника

За нього нібито "проголосували" 68,3% виборців

На незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої "ЛНР".

За підсумками попереднього підрахунку 100% бюлетенів Леонід Пасічник набрав 68,3% голосів виборців, повідомляє ТАСС з посиланням на так звану "Центральну виборчу комісію".

Загалом було четверо "кандидатів" на посаду ватажка самопроголошеної республіки.

За керівника "республіканського комітету профспілки працівників освіти і науки" Олега Коваля проголосували 16,55% виборців, за лідера "перевальського територіального відділення громадського руху "Луганський економічний союз" Людмилу Руснак - 5,9%, за голову "республіканської профспілки працівників залізничного транспорту" Наталію Сергун - 7,95%. Недійсними визнали 1,3% бюлетенів.

Як пише "112 Україна", восени 2017 року Леонід Пасічник став "в. о. голови республіки" після "відставки" Ігоря Плотницького. До того він обіймав посаду "міністра державної безпеки ЛНР".

Леонід Пасічник – екс-співробітник СБУ, у 2007 році тодішній президент України Віктор Ющенко нагородив його медаллю "за військову службу Україні".

На виборах до "парламенту" так званої "ЛНР" більшу частину - 74,12% голосів - набирав рух "Мир Луганщині", який очолює Пасічник, а рух "Луганський економічний союз" набрав 25,16% голосів виборців. Недійсними визнано 0,72% бюлетенів.

У самопроголошеній республіці повідомляють, що на виборах голови самопроголошеної "ЛНР" і депутатів так званої "ради" явка склала 77%.

Нагадаємо, з 9 по 11 листопада в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей бойовики проводили вибори ватажків "ДНР" і "ЛНР". Росія заявляла, що визнає результати цих "виборів".

Також, перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з "законно обраними" ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.