На п'яти київських пляжах знайдена кишкова паличка

Шість пляжів визнано такими, що відповідають санітарним нормам

У Києві в п'яти рекреаційних зонах виявили підвищений вміст ЛКП - лактозопозитивної кишкової палички.

Проби були взяті 7 і 10 травня на 13 пляжах, які планується відкрити до купального сезону, повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак в коментарі 44.ua.

"З них у п'яти зразках лактозопозитивна кишкова паличка значно перевищує допустимі норми. Це вода біля зон рекреації "Тельбін", "Вербне", "Веселка", "Пуща-Водиця" і "Чорторий", - повідомив Чумак.

Крім того, на пляжах "Галерна" і "Веселка" у воді виявили забруднюючі речовини БПК-5 (біохімічне споживання кисню).

Шість пляжів визнані відповідаючими санітарним нормам. Перевірку пройшли "Золотий", "Передмостова слобідка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий" і "Венеція".

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