На п'яти київських пляжах знайдена кишкова паличка
Проби були взяті 7 і 10 травня на 13 пляжах, які планується відкрити до купального сезону, повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак в коментарі 44.ua.
"З них у п'яти зразках лактозопозитивна кишкова паличка значно перевищує допустимі норми. Це вода біля зон рекреації "Тельбін", "Вербне", "Веселка", "Пуща-Водиця" і "Чорторий", - повідомив Чумак.
Крім того, на пляжах "Галерна" і "Веселка" у воді виявили забруднюючі речовини БПК-5 (біохімічне споживання кисню).
Шість пляжів визнані відповідаючими санітарним нормам. Перевірку пройшли "Золотий", "Передмостова слобідка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий" і "Венеція".
Нагадаємо, що на Миколаївщині після знайденого у річці Інгул збудника холери заборонили купання та вилов риби в акваторії річок Інгул, Південний Буг та у Дніпро-Бузькому лимані.
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