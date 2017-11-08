На п'яти пляжах Києва знову заборонено купатися

Ще на шести - не рекомендовано

На всіх 11 міських пляжах Києва купатися заборонено або не рекомендовано.

Про це свідчить оновлений статус пляжів, опублікований на офіційному сайті КП "Плесо", інформує "112 Україна".

"Червоний" статус на сьогодні у пляжів "Центральний", "Вербне", "Райдуга", "Тельбін" і "Пуща Водиця". Тут купатися заборонено.

На пляжах "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Передмістна Слобідка" і "Чорторий" вивішено жовті прапори – тут купатися не рекомендовано.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.

Нагадаємо, що в Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.