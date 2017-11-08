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На п'яти пляжах Києва знову заборонено купатися

Ще на шести - не рекомендовано
На всіх 11 міських пляжах Києва купатися заборонено або не рекомендовано.
На п Фото: Ігор Карпов

Про це свідчить оновлений статус пляжів, опублікований на офіційному сайті КП "Плесо", інформує "112 Україна".

"Червоний" статус на сьогодні у пляжів "Центральний", "Вербне", "Райдуга", "Тельбін" і "Пуща Водиця". Тут купатися заборонено.

На пляжах "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Передмістна Слобідка" і "Чорторий" вивішено жовті прапори – тут купатися не рекомендовано.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.

Нагадаємо, що в Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.

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11 08 2017 15:58
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