На п'яти пляжах Києва знову заборонено купатися
Про це свідчить оновлений статус пляжів, опублікований на офіційному сайті КП "Плесо", інформує "112 Україна".
"Червоний" статус на сьогодні у пляжів "Центральний", "Вербне", "Райдуга", "Тельбін" і "Пуща Водиця". Тут купатися заборонено.
На пляжах "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Передмістна Слобідка" і "Чорторий" вивішено жовті прапори – тут купатися не рекомендовано.
Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.
Нагадаємо, що в Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.
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