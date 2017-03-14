На рахунках Олексія Порошенка в міжнародних банках майже третина мільйона доларів
Рахунки сина президента України розміщені в "Citibank" та "BNP Paribas", обидва банки входять до міжнародних фінансових груп. Про це повідомляє проект "Народне НАЗК".
При цьому, його батько Петро Порошенко є власником найбільшої частки в українському "Міжнародному інвестиційному банку". У ньому Порошенко-молодший зберігає трохи більше 15 тис євро. Ще він разом з дружиною Юлією тримають в готівці 374 тис грн, 172 тис євро та $182 тис.
Акції "Міжнародного інвестиційного банку", бенефіціаром якого є Петро Порошенко, також мають його бізнес-партнери Ігор Кононенко, Олег Зімін та Олег Гладковський.
Інфографіка: bihus.info
В списку українських високопосадовців, які тримають кошти в іноземних фінустановах, декілька іноземних реформаторів і менеджерів, п’ятеро народних депутатів, перший заступник директора НАБУ, заступник міністра юстиції та одна суддя. Найбільший серед них вклад зробив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який тримає в американському "Citibank N.A." майже $662 тис.
Лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко має вклад в російських рублях в російському "NK Bank". Там він тримає 6,7 млн рублів.
Нагадаємо, у квітні син президента України і народний депутат Олексій Порошенко задекларував трохи більше 77 тис. гривень доходів за 2015 рік.
Однак, як виявилось згодом, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) наприкінці грудня ухвалило рішення, яким дозволило декларантам внести зміни до поданих раніше документів і уникнути кримінальної відповідальності за приховування даних. До переліку увійшов син Президента Олексій Порошенко.
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