На ралі в Латвії розбився гелікоптер: є жертви, – ВІДЕО

Під час чемпіонату Європи з класичного авторалі "Лієпая" в Латвії впав гелікоптер. Загинула одна людина, троє поранені.

Про це повідомляє агентство Dеlfi.

За інформацією представника RA Events Яніаса Унбедахтса, надзвичайна подія сталася під час останнього етапу ралі в Курземе в області Грамздас. Гелікоптер упав при зльоті.

Представник латвійської Служби невідкладної медичної допомоги Ілзе Букша підтвердила агентству загибель однієї людини. За її словами, троє отримали травми, двоє з них знаходяться без свідомості.

Представники служб, що працюють на місці події, підтвердили: аварія сталася через те, що вертоліт зачепив електропроводи.

Представник підприємства Sadales tīkls Інга Тілхена повідомила агентству LETA, що о 13:11 був зареєстрований обрив 20-кіловольтної лінії, викликаний тим, що за неї зачепився вертоліт.

Гелікоптер, що зазнав аварії, – це чотиримісний Robinson R44 виробництва 2006 року, зареєстрований в Латвії 7 лютого 2014 року за національним реєстраційним знаком YL-HBH. Польоти на вертольоті Robinson R44 в Латвії та його покупку пропонує компанія Baltijas helikopters.

Як повідомив начальник Лієпайської ділянки Курземського регіонального управління Держполіції Гінт Ешенвалдс, керував гелікоптером громадянин Польщі.

За фактом аварії розпочато кримінальний процес, на місці події очікують фахівців, що займаються процесом розслідування подій в цивільній авіації.

Нагадаємо, вертоліт Ка-52 випадково обстріляв ракетами класу "повітря-земля" глядачів російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017".