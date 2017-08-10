Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На ралі в Латвії розбився гелікоптер: є жертви, – ВІДЕО

Одна людина загинула, троє поранені
Під час чемпіонату Європи з класичного авторалі "Лієпая" в Латвії впав гелікоптер. Загинула одна людина, троє поранені.
На ралі в Латвії розбився гелікоптер: є жертви, – ВІДЕО Фото: delfi.lv

Про це повідомляє агентство Dеlfi.

За інформацією представника RA Events Яніаса Унбедахтса, надзвичайна подія сталася під час останнього етапу ралі в Курземе в області Грамздас. Гелікоптер упав при зльоті.

Представник латвійської Служби невідкладної медичної допомоги Ілзе Букша підтвердила агентству загибель однієї людини. За її словами, троє отримали травми, двоє з них знаходяться без свідомості.

Представники служб, що працюють на місці події, підтвердили: аварія сталася через те, що вертоліт зачепив електропроводи.

Представник підприємства Sadales tīkls Інга Тілхена повідомила агентству LETA, що о 13:11 був зареєстрований обрив 20-кіловольтної лінії, викликаний тим, що за неї зачепився вертоліт.

Гелікоптер, що зазнав аварії, – це чотиримісний Robinson R44 виробництва 2006 року, зареєстрований в Латвії 7 лютого 2014 року за національним реєстраційним знаком YL-HBH. Польоти на вертольоті Robinson R44 в Латвії та його покупку пропонує компанія Baltijas helikopters.

Як повідомив начальник Лієпайської ділянки Курземського регіонального управління Держполіції Гінт Ешенвалдс, керував гелікоптером громадянин Польщі.

За фактом аварії розпочато кримінальний процес, на місці події очікують фахівців, що займаються процесом розслідування подій в цивільній авіації.

Нагадаємо, вертоліт Ка-52 випадково обстріляв ракетами класу "повітря-земля" глядачів російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.