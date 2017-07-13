На реєстрацію законопроекту про скасування депутатської недоторканності зібрали 150 підписів
Згідно з Конституцією України, ініціювати зміну в неї може або Президент, або не менше 150 депутатів. Збір голосів за законопроект про зняття недоторканності проводив депутат Юрій Левченко, він же повідомив про його успішне завершення.
Фото: LB.ua
Левченко має намір зареєструвати законопроект у четвер у другій половині дня, повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, в лютому 2015 року Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект №1776 про скасування депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів.
Але цей законопроект не може бути винесено на розгляд, оскільки виникла юридична колізія в зв'язку з тим, що питання про недоторканність суддів був дозволений в ході Судової реформи. Відповідно, виникла необхідність в новому законопроекті про зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.
Як повідомляв iPress.ua, Верховна Рада не підтримала зняття недоторканності з нардепа Євгенії Дейдея (фракція "Народний фронт") і не надала згоди на залучення депутата до кримінальної відповідальності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків