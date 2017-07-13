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На реєстрацію законопроекту про скасування депутатської недоторканності зібрали 150 підписів

Левченко має намір зареєструвати законопроект у четвер у другій половині дня
У Верховній Раді 13 липня завершився збір голосів, необхідних за реєстрацію законопроекту про скасування депутатської недоторканності.
На реєстрацію законопроекту про скасування депутатської недоторканності зібрали 150 підписів Фото: nfront.org.ua

Згідно з Конституцією України, ініціювати зміну в неї може або Президент, або не менше 150 депутатів. Збір голосів за законопроект про зняття недоторканності проводив депутат Юрій Левченко, він же повідомив про його успішне завершення.


Фото: LB.ua

Левченко має намір зареєструвати законопроект у четвер у другій половині дня, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, в лютому 2015 року Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект №1776 про скасування депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів.

Але цей законопроект не може бути винесено на розгляд, оскільки виникла юридична колізія в зв'язку з тим, що питання про недоторканність суддів був дозволений в ході Судової реформи. Відповідно, виникла необхідність в новому законопроекті про зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Як повідомляв iPress.ua, Верховна Рада не підтримала зняття недоторканності з нардепа Євгенії Дейдея (фракція "Народний фронт") і не надала згоди на залучення депутата до кримінальної відповідальності.

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13 07 2017 14:11
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