На ремонт доріг Донеччини очікуємо 2,5 мільярди, - Жебрівський

Жебрівський заявив, що є "проблеми з фінансуванням"

Протягом 2017 року у Донецькій області мають завершити реконструкцію 12 об'єктів - мостів та шляхопроводів.

Кілька об’єктів вже майже завершені.

"Бахмутський шляхопровід буде зданий 23 серпня, на День прапора; а міст у Соледарі буде зданий до кінця вересня", - повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

"Для порівняння: до війни в усій Донецькій області за рік відновлювали максимум 2-3. Задоволений якістю роботи підрядників - готові давати 25 років гарантії", - зазначив голова облВЦА.

Також Жебрівський додав, що є "проблеми з фінансуванням".

"Там, де "працюють" обласні кошти – затримок немає, там, де виділяються гроші державні – великі затримки. Їх ми обговоримо з президентом – він спеціально з приводу цього скликає голів ОДА сходу України", - зазначив Жебрівський.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

За його словами, до кінця року область зможе спрямувати на ремонт доріг близько 1 млрд. гривень.

"Очікуємо на наступний рік 2,5 мільярди грошей, які ми маємо використати на будівництво доріг", - додав він.

При цьому він заявив, що є багато зауважень, найбільше - до якості та темпів виконання робіт підрядниками.

"За якість доріг ті, хто береться їх ремонтувати, відповідатимуть у тому числі й матеріально", - заявив голова облВЦА.