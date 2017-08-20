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На ремонт доріг Донеччини очікуємо 2,5 мільярди, - Жебрівський

Жебрівський заявив, що є "проблеми з фінансуванням"
Протягом 2017 року у Донецькій області мають завершити реконструкцію 12 об'єктів - мостів та шляхопроводів.
На ремонт доріг Донеччини очікуємо 2,5 мільярди, - Жебрівський Фото: Reuters

Кілька об’єктів вже майже завершені.

"Бахмутський шляхопровід буде зданий 23 серпня, на День прапора; а міст у Соледарі буде зданий до кінця вересня", - повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський. 

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

"Для порівняння: до війни в усій Донецькій області за рік відновлювали максимум 2-3. Задоволений якістю роботи підрядників - готові давати 25 років гарантії", - зазначив голова облВЦА.

Також Жебрівський додав, що є "проблеми з фінансуванням".

"Там, де "працюють" обласні кошти – затримок немає, там, де виділяються гроші державні – великі затримки. Їх ми обговоримо з президентом – він спеціально з приводу цього скликає голів ОДА сходу України", - зазначив Жебрівський. 

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

За його словами, до кінця року область зможе спрямувати на ремонт доріг близько 1 млрд. гривень. 

"Очікуємо на наступний рік 2,5 мільярди грошей, які ми маємо використати на будівництво доріг", - додав він.

При цьому він заявив, що є багато зауважень, найбільше - до якості та темпів виконання робіт підрядниками.

"За якість доріг ті, хто береться їх ремонтувати, відповідатимуть у тому числі й матеріально", - заявив голова облВЦА.

Нагадаємо, що у суботу СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.
 
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20 08 2017 21:13
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