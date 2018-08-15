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На ремонт мостів до 2022 року витратять мільярд доларів, - Омелян

Мінінфраструктури оцінює зношеність об'єктів інфраструктури країни у 90%
Міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошує, що з 6 тисяч мостів, що є на балансі "Укравтодору", тисяча в аварійному стані і ще 2,5 тисячі потребують ремонту.
На ремонт мостів до 2022 року витратять мільярд доларів, - Омелян Фото: unian.ua

"На балансі Укравтодору після проведеної реформи з 1 січня цього року перебуває близько 6 тисяч мостів, з них тисяча - в аварійному стані і ще 2,5 тисячі вимагають ремонту. Це серйозний виклик перед країною, так як ці мости більшою мірою є стратегічними, які поєднують не просто населені пункти, а й цілі магістральні напрямки в країні", - підкреслив міністр в ефірі "112 Україна".

Також він додав, що ще близько 10 тисяч мостів перебувають на балансі областей і міст.

Водночас він зазначив, що цього року передбачено капітальний ремонт 45 мостів в рамках програми відбудови мостової інфраструктури України. "На це буде витрачено 2,3 млрд гривень", - підкреслив він.

Мінінфраструктури оцінює зношеність об'єктів інфраструктури країни у 90%.

За словами міністра, відновлення українських мостів до 2022 року передбачає інвестиції в розмірі 1 млрд доларів.

"Загалом, програма відновлення українських мостів до 2022 року передбачає інвестиції в розмірі 1 млрд доларів, які будуть витрачені виключно на мости. Цього недостатньо, але це вже хороший початок", - сказав Омелян.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявляв, що понад 75 столичних мостів перебувають у передаварійному стані, три - в аварійному.

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15 08 2018 18:18
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