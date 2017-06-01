НОВИНИКабінет Міністрів в 2016 році витратив на ремонт будинку уряду 6 816 800 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На ремонт урядової будівлі витратили близько 7 млн грн у 2016 році
У 2015 році Кабмін не проводив ремонт будинку уряду за кошти держбюджету
Фото: wikimapia.org
"Кошти були спрямовані на проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою будинку уряду на вулиці Грушевського, 12/2 у Києві", - йдеться у відповіді секретаріату Кабміну на запит "Українських Новин".
У 2015 році Кабмін не проводив ремонт будинку уряду за кошти держбюджету.
Як повідомляв iPress.ua, сотня депутатів Верховної Ради отримали компенсацію з державного бюджету в сумі 8 359 324 грн за закордонні відрядження в 2016 році.
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