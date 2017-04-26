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На репетиції "параду" в "ДНР" помітили російську зброю, - InformNapalm (ФОТО)

Слід зазначити, що цю техніку в Україну не експортували, і стати трофеєм, здобутим у бою з підрозділами ЗСУ, вона не могла
Знайдено черговий доказ агресії РФ проти України і поставок російської зброї бойовикам на окуповані території Донбасу.
На репетиції "параду" в "ДНР" помітили російську зброю, - InformNapalm (ФОТО) Фото: InformNapalm

"На опублікованому відео так званого "міністерства інформації" терористичної організації ДНР під назвою "Репетиція Параду Перемоги. Військова техніка. 25.04.2017" було продемонстровано такі зразки російської військової техніки: вантажівка КАМАЗ-5350 сімейства "Мустанг" (початок випуску 2003 рік), вантажівка Урал-4320 з дизельним двигуном ЯМЗ-238 (початок випуску 1994 рік), модифікація БТР-80 із прицілом ТКН-4ГА-01 (початок модернізації 2012)", - йдеться в публікації міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.


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Скріншот


Скріншот

"Слід зазначити, що цю техніку в Україну не експортували, і стати трофеєм, здобутим у бою з підрозділами ЗСУ, вона не могла", - наголошують автори розслідування.

Нагадаємо, у Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ в Україні вважають присутність військової техніки на парадах на честь 9 травня на непідконтрольних уряду територіях Луганської області порушенням Мінських домовленостей.

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26 04 2017 15:18
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