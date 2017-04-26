На репетиції "параду" в "ДНР" помітили російську зброю, - InformNapalm (ФОТО)

Слід зазначити, що цю техніку в Україну не експортували, і стати трофеєм, здобутим у бою з підрозділами ЗСУ, вона не могла

Знайдено черговий доказ агресії РФ проти України і поставок російської зброї бойовикам на окуповані території Донбасу.

"На опублікованому відео так званого "міністерства інформації" терористичної організації ДНР під назвою "Репетиція Параду Перемоги. Військова техніка. 25.04.2017" було продемонстровано такі зразки російської військової техніки: вантажівка КАМАЗ-5350 сімейства "Мустанг" (початок випуску 2003 рік), вантажівка Урал-4320 з дизельним двигуном ЯМЗ-238 (початок випуску 1994 рік), модифікація БТР-80 із прицілом ТКН-4ГА-01 (початок модернізації 2012)", - йдеться в публікації міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.



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"Слід зазначити, що цю техніку в Україну не експортували, і стати трофеєм, здобутим у бою з підрозділами ЗСУ, вона не могла", - наголошують автори розслідування.

Нагадаємо, у Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ в Україні вважають присутність військової техніки на парадах на честь 9 травня на непідконтрольних уряду територіях Луганської області порушенням Мінських домовленостей.