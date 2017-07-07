CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 7 липня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На річках України очікується підйом рівня води, – ДСНС
Можливе утворення локальних селевих потоків.
Фото:112.ua
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, у зв’язку з очікуваними опадами 7 липня на рiчках Закарпаття, басейну Днiстра в межах Івано-Франкiвської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.
Нагадаємо, у четвер, 29 червня, через сильні дощі в Берліні затопило частину станцій метро.
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07 07 2017 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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