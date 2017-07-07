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На річках України очікується підйом рівня води, – ДСНС

Можливе утворення локальних селевих потоків.
Сьогодні, 7 липня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.
На річках України очікується підйом рівня води, – ДСНС Фото:112.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, у зв’язку з очікуваними опадами 7 липня на рiчках Закарпаття, басейну Днiстра в межах Івано-Франкiвської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, у четвер, 29 червня, через сильні дощі в Берліні затопило частину станцій метро.

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07 07 2017 15:30
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