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На річках України розпочинається льодохід

Рятувальники попереджають про підняття рівня води
На річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду.
На річках України розпочинається льодохід Фото: 24tv.ua

Про це повідомляють у ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр.

26 березня на український ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста). На 8 год. 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста.

З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги.

Нагадаємо, за статистикою громадської організації "Асоціація рибалок України", з часів проголошення незалежності з мапи України зникли більше десяти тисяч малих річок.

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25 03 2018 22:40
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