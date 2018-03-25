На річках України розпочинається льодохід Рятувальники попереджають про підняття рівня води

На річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду.

Фото: 24tv.ua

Про це повідомляють у ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр. 26 березня на український ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста). На 8 год. 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста. З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги. Нагадаємо, за статистикою громадської організації "Асоціація рибалок України", з часів проголошення незалежності з мапи України зникли більше десяти тисяч малих річок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію