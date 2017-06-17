На Рівненщині бурштинокопачі побили трьох правоохоронців і розгромили їхнє авто

Для того щоб завадити правоохоронцям зафіксувати злочин, близько 100 людей спиляли дерево, яке перекрило рух 10 силовикам

Сьогодні вночі у Рівненській області стався конфлікт між майже сотнею бурштинокопачів і правоохоронцями.

"Сьогодні, близько 4 години ранку, у лісі поблизу села Великий Черемель силовики виявили старателів, які за допомогою двох мотопомп видобували бурштин-сирець", - повідомила речник Нацполіції Рівненської області Любов Белаш в ефірі "112 Україна".

Для того щоб завадити правоохоронцям зафіксувати злочин, близько 100 людей спиляли дерево, яке перекрило рух 10 силовикам.

Під час сутички постраждали 3 поліцейських з підрозділу Черкаської області.

Правоохоронці отримали пошкодження у вигляді забоїв, саден та травм голови. Їхньому життю нічого не загрожує.

За попередньою інформацією, бурштинокопачі мали при собі зброю. Жодного затриманого в результаті сутичок не має.

За даними сайту "Рівне 1", бурштинокопачі також пошкодили службові автомобілі правоохоронців.

Також повідомляється, що двоє місцевих жителів звернулися у медичні установи з вогнепальними пораненнями ніг.

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Нагадаємо, у вівторок, 13 червня, вийшов з СІЗО колишній заступник прокурора Рівненщини Андрій Боровик після майже року перебування під арештом. Слідство підозрює його в організації злочинного угрупування, яке контролювало нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині.