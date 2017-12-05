На Рівненщині чоловік обстріляв поліцейських

Групу реагування патрульної поліції у місті Дубно атакував 23-річний чоловік

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Рівненської області.

Поліцейські прибули до приватного будинку за викликом.

Стрілець мав зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння, його доставили до лікарні. Однак він відмовився від обстеження на рівень алкоголю в крові.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом опору працівникам правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків (за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України). Найсуворіше покарання за її санкцією – дворічне ув’язнення.