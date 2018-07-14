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На Рівненщині горіла пам’ятка оборонної архітектури 16-го століття – Луцька брама

Постраждали лише аварійні дерев’яні конструкції верхнього поверху
У місті Дубні на Рівненщині горіла пам’ятка оборонної архітектури 16-го століття – Луцька брама, але вона встояла.
На Рівненщині горіла пам’ятка оборонної архітектури 16-го століття – Луцька брама Фото: з відкритих джерел

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько першої ночі. Горів 3-й поверх будівлі, який вважається аварійним – доступ туди закритий. Пожежу локалізували після першої ночі і повністю ліквідували о пів на дев’яту ранку, передає "Радіо Свобода".

Директор Державного історико-культурного заповідника міста Дубна Леонід Кічатий повідомив, що постраждали лише аварійні дерев’яні конструкції верхнього поверху, які підлягали заміні. Він припускає, що до приміщення могли дістатися хулігани або безхатченки.

Луцька брама в Дубні була споруджена у 1623 році на кошти князя Владислава Заславського і сполучалася із замком підземними ходами. На першому поверсі раніше існувала арка – в’їзд до міста.

Нагадаємо, що на Львівщині обвалилася стіна східного крила старовинного замку-палацу ХVI-ХVII ст. у смт. Поморяни.

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14 07 2018 18:14
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