На Рівненщині група осіб у балаклавах напала на фермерське господарство

У Рівенській області група осіб в балаклавах проникла на територію ферми та скоїла розбійний напад на охоронця та родину власника господарства.

Згідно з повідомленням, інцидент стався напередодні вночі. Шестеро осіб у балаклавах проникли та територію фермерського господарства, у підсобному приміщенні зв’язали пластмасовими хомутами охоронця. У нього зловмисники випитували, хто є вдома з мешканців та де знаходяться гроші.

"Не отримавши відповіді, зловмисники пішли до будинку. Розбивши віконне скло, потрапили всередину, де нанесли удар по голові невстановленим предметом 56-річній дружині власника господарства, вдарили в обличчя 36-річній доньці та зв’язали хомутом ноги 38-річному зятю", - повідомляє прес-служба місцевої поліції.

При цьому додається, що господар оселі на момент скоєння злочину перебував на другому поверсі. Він узяв травматичний пістолет та вистрибнув з вікна на вулицю, чим сполохав нападників, які, не довівши свій злочинний умисел до кінця, почали тікати.

Чоловік кинувся їх переслідувати, здійснивши кілька пострілів у бік зловмисників. Як з’ясували поліцейські, авто вони залишили за кілометр від місця події.

Унаслідок стрибка чоловік пошкодив зв’язки та забив хребет. "Після надання медичної допомоги у Рівненській міській центральній лікарні, був відпущений додому", - уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліція затримала зловмисників, що вчинили розбійний напад на будинок підприємців.

