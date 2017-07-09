На Рівненщині копачі бурштину напали на лісників та поліцію

Вони не дозволили ліквідувати наслідки розмиття ґрунту та засипати ями у місцях незаконного видобутку бурштину

Поблизу села Більська Воля Володимирецького району між нелегальними бурштинокопачами, лісниками та поліцейськими виникла сутичка

Правоохоронці припинили конфлікт та не допустили масового заворушення, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Близько 15.00 лісники тракторами рухалися на територію заповідника, аби ліквідувати наслідки розмиття ґрунту та засипати ями у місцях незаконного видобутку бурштину. Їм на заваді стали близько 40 копачів, заблокувавши рух.

Лісівники викликали на допомогу поліцейських. У селі Більська Воля дорогу їм перегородили близько 150 місцевих мешканців, які почали чинити супротив та кидати каміння у бік правоохоронців. Поліцейські використали пристрої для відстрілу гумовими кулями та балончики із сльозогінним газом.

Станом на 17.00 конфлікт було вичерпано. Попередньо, повідомлень про потерпілих не надходило.

За цим фактом у поліції проводиться перевірка, за результатами якої прийматиметься процесуальне рішення.

Нагадамо, співробітники Служби безпеки України виявили на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень.