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На Рівненщині копачі бурштину напали на лісників та поліцію

Вони не дозволили ліквідувати наслідки розмиття ґрунту та засипати ями у місцях незаконного видобутку бурштину
Поблизу села Більська Воля Володимирецького району між нелегальними бурштинокопачами, лісниками та поліцейськими виникла сутичка
На Рівненщині копачі бурштину напали на лісників та поліцію Фото: rv.npu.gov.ua

Правоохоронці припинили конфлікт та не допустили масового заворушення, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Близько 15.00 лісники тракторами рухалися на територію заповідника, аби ліквідувати наслідки розмиття ґрунту та засипати ями у місцях незаконного видобутку бурштину. Їм на заваді стали близько 40 копачів, заблокувавши рух.

Лісівники викликали на допомогу поліцейських. У селі Більська Воля дорогу їм перегородили близько 150 місцевих мешканців, які почали чинити супротив та кидати каміння у бік правоохоронців. Поліцейські використали пристрої для відстрілу гумовими кулями та балончики із сльозогінним газом.

Станом на 17.00 конфлікт було вичерпано. Попередньо, повідомлень про потерпілих не надходило.

За цим фактом у поліції проводиться перевірка, за результатами якої прийматиметься процесуальне рішення.

Нагадамо, співробітники Служби безпеки України виявили на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень.

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07 09 2017 23:18
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