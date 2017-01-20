На Рівненщині мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся: є постраждалі
Мікроавтобус рухався у напрямку Рівного. Поблизу села Тараканів водій, житель Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та з'їхав у кювет, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Фото: rv.npu.gov.ua
"Сім пасажирів: 43-х і 51-річну мешканок Кременця, двох 21-річних жительок Золочівського району Львівської області, 24-річну киянку, 44-річну - з села Білокриниця Кременецького району та 25-річного тернополянина після надання медичної допомоги відпустили", - йдеться в повідомленні.
Фото: rv.npu.gov.ua
Автомобіль Volkswagen Transporter доставлено на штрафмайданчик.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області при зіткненні автомобілів і мікроавтобуса загинули 4 людини.
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