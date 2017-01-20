На Рівненщині мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся: є постраждалі

У Рівненській області на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Тараканів з'їхав у кювет і перекинувся Volkswagen Transporter.

Мікроавтобус рухався у напрямку Рівного. Поблизу села Тараканів водій, житель Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та з'їхав у кювет, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся, повідомляє прес-служба обласної поліції.



Фото: rv.npu.gov.ua

"Сім пасажирів: 43-х і 51-річну мешканок Кременця, двох 21-річних жительок Золочівського району Львівської області, 24-річну киянку, 44-річну - з села Білокриниця Кременецького району та 25-річного тернополянина після надання медичної допомоги відпустили", - йдеться в повідомленні.

Фото: rv.npu.gov.ua

Автомобіль Volkswagen Transporter доставлено на штрафмайданчик.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області при зіткненні автомобілів і мікроавтобуса загинули 4 людини.