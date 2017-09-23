На Рівненщині на полігоні помер боєць АТО з оперативного резерву

Його призвали на місячні збори для резервістів

На полігоні в Рівненській області помер 46-річний учасник АТО з Чернівецької області.

За попередньою інформацією, причиною смерті військовослужбовця стала зупинка серця, повідомляє місцеве видання "Радіо Трек".

Попередньо встановлено, що близько 10:30 19 вересня під час проведення занять з вогневої підготовки на Рівненському полігоні солдат, призваний на збори, втратив свідомість і впав. Після надання першої медичної допомоги його на "швидкій" доставили в реанімаційне відділення Рівненського військового госпіталю, де він помер.

За словами начальника прес-центру оперативного командування "Захід" Анатолія Прошина, попередньою причиною зупинки серця у військовослужбовця медики називають раптову коронарну смерть. Інші обставини з'ясовуються. Призначено службове розслідування.

Померлий військовий раніше брав участь в АТО, після чого був зарахований в оперативний резерв. На Рівненський військовий полігон він потрапив, оскільки його призвали на місячні збори для військовослужбовців-резервістів. За висновком медичної комісії, він був придатним для військової служби.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.