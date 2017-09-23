На Рівненщині на полігоні помер боєць АТО з оперативного резерву
За попередньою інформацією, причиною смерті військовослужбовця стала зупинка серця, повідомляє місцеве видання "Радіо Трек".
Попередньо встановлено, що близько 10:30 19 вересня під час проведення занять з вогневої підготовки на Рівненському полігоні солдат, призваний на збори, втратив свідомість і впав. Після надання першої медичної допомоги його на "швидкій" доставили в реанімаційне відділення Рівненського військового госпіталю, де він помер.
За словами начальника прес-центру оперативного командування "Захід" Анатолія Прошина, попередньою причиною зупинки серця у військовослужбовця медики називають раптову коронарну смерть. Інші обставини з'ясовуються. Призначено службове розслідування.
Померлий військовий раніше брав участь в АТО, після чого був зарахований в оперативний резерв. На Рівненський військовий полігон він потрапив, оскільки його призвали на місячні збори для військовослужбовців-резервістів. За висновком медичної комісії, він був придатним для військової служби.
Нагадаємо, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
Впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.
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