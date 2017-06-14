CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Національної поліції Сергій Князєв представив нового керівника поліції Рівненської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині новий керівник Нацполіції
Валерій Самчук очолив поліцію Рівненської області
Фото: npu.gov.ua
"Сьогодні, 14 червня, о 12 годині керівництво Національної поліції представлятиме нового начальника Головного управління Нацполіції в Рівненській області Валерія Самчука", - повідомляє прес-служба відомства.
Із травня 2016 року Самчук був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області, протягом місяця виконував обов'язки начальника рівненської поліції - до того як наприкінці грудня 2016 року на цю посаду було призначено Валерія Присяжнюка.
Нагадаємо, новим начальником Головного управління Дніпропетровської області призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 06 2017 15:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа