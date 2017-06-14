На Рівненщині новий керівник Нацполіції

Голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового керівника поліції Рівненської області.

"Сьогодні, 14 червня, о 12 годині керівництво Національної поліції представлятиме нового начальника Головного управління Нацполіції в Рівненській області Валерія Самчука", - повідомляє прес-служба відомства.

Із травня 2016 року Самчук був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області, протягом місяця виконував обов'язки начальника рівненської поліції - до того як наприкінці грудня 2016 року на цю посаду було призначено Валерія Присяжнюка.

Нагадаємо, новим начальником Головного управління Дніпропетровської області призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.