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На Рівненщині новий керівник Нацполіції

Валерій Самчук очолив поліцію Рівненської області
Голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового керівника поліції Рівненської області.
На Рівненщині новий керівник Нацполіції Фото: npu.gov.ua

"Сьогодні, 14 червня, о 12 годині керівництво Національної поліції представлятиме нового начальника Головного управління Нацполіції в Рівненській області Валерія Самчука", -  повідомляє прес-служба відомства.

Із травня 2016 року Самчук був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області, протягом місяця виконував обов'язки начальника рівненської поліції - до того як наприкінці грудня 2016 року на цю посаду було призначено Валерія Присяжнюка.

Нагадаємо, новим начальником Головного управління Дніпропетровської області призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

 
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14 06 2017 15:15
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