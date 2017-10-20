На Рівненщині патрульні зупинили джип, за кермом якого був 9-річний хлопчик
У салоні джипа знайшли зброю і, ймовірно, наркотики. Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції України.
Інцидент стався біля села Опарипси Радивилівського району Рівненської області. Поліція зупинила Jeep Grand Cherokee, за кермом якого сиділа дитина. З'ясувалося, що вести машину йому довірив 33-річний батько, який знаходився поруч, на пасажирському місці.
Ще більший подив у поліцейських викликала зброя, яку вони виявили в салоні автомобіля - дозволу на її носіння у чоловіка не було.
"Виявляється, і це не все", - написали поліцейські в своєму звіті на фейсбуці.
9-річний хлопчик попросився у них в туалет і по дорозі спробував позбутися від пакета з 25 таблетками, ймовірно, наркотиків.
Чоловіка оштрафували. Дитину передали матері. Поліція розслідує справу.
Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
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