На Рівненщині патрульні зупинили джип, за кермом якого був 9-річний хлопчик

Поліцейські Рівненської області зупинили джип, за кермом якого перебувала 9-річна дитина.

У салоні джипа знайшли зброю і, ймовірно, наркотики. Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції України.

Інцидент стався біля села Опарипси Радивилівського району Рівненської області. Поліція зупинила Jeep Grand Cherokee, за кермом якого сиділа дитина. З'ясувалося, що вести машину йому довірив 33-річний батько, який знаходився поруч, на пасажирському місці.

Ще більший подив у поліцейських викликала зброя, яку вони виявили в салоні автомобіля - дозволу на її носіння у чоловіка не було.

"Виявляється, і це не все", - написали поліцейські в своєму звіті на фейсбуці.

9-річний хлопчик попросився у них в туалет і по дорозі спробував позбутися від пакета з 25 таблетками, ймовірно, наркотиків.

Чоловіка оштрафували. Дитину передали матері. Поліція розслідує справу.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.