На Рівненщині перекинувся автобус з 53 пасажирами

У Рівненській області перекинувся автобус з 53 людьми всередині.

Як розповіли рятувальники, аварія трапилася на 395 км. траси Київ-Чоп, між с. Птича та С. Верба Дубенського району. Про ДТП у ДСНС повідомили близько 15:00.

Рятувальники встановили, що пасажирський автобус з'їхав у кювет і перекинувся.

В автобусі були 53 людини, він прямував за маршрутом "Яремче – Київ".

"Одна група рятувальників відразу зняла клеми з акумулятора автобуса, щоб попередити загрозу короткого замикання та займання машини, тим часом інша група допомагала шістьом пасажирам покинути перекинутий автобус та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Для надання допомоги було залучено 9 рятувальників та 2 спецавтомобіля. Наразі усі обставини даної ДТП з'ясовують працівники поліції", – зазначили в ДСНС.



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Тернопільській області військова вантажівка зіткнулася з легковиком. Двоє людей загинули.

У Китаї автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 18 людей.