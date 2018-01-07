На Рівненщині перекинувся автобус з 53 пасажирами
Як розповіли рятувальники, аварія трапилася на 395 км. траси Київ-Чоп, між с. Птича та С. Верба Дубенського району. Про ДТП у ДСНС повідомили близько 15:00.
Рятувальники встановили, що пасажирський автобус з'їхав у кювет і перекинувся.
В автобусі були 53 людини, він прямував за маршрутом "Яремче – Київ".
"Одна група рятувальників відразу зняла клеми з акумулятора автобуса, щоб попередити загрозу короткого замикання та займання машини, тим часом інша група допомагала шістьом пасажирам покинути перекинутий автобус та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Для надання допомоги було залучено 9 рятувальників та 2 спецавтомобіля. Наразі усі обставини даної ДТП з'ясовують працівники поліції", – зазначили в ДСНС.
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Нагадаємо, в Тернопільській області військова вантажівка зіткнулася з легковиком. Двоє людей загинули.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"