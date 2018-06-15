На Рівненщині під час сутички із протестувальниками постраждали восьмеро поліцейських

У п'ятницю, 15 червня, у Сарненському районі Рівненскої області близько 150 місцевих жителів, незадоволених діями правоохоронних органів з протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу Київ-Ковель-Ягодин. Відбулися зіткнення, в результаті яких поранено 8 поліцейських.

"Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися заспокоїти розлючений натовп, однак ті почали смикати правоохоронців і кидати в них каміння. Один з чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. В ході зіткнень тілесні ушкодження отримали працівники поліції. Станом на 14:00 до медичних установ за допомогою звернулися вісім поліцейських. Інформації про інших потерпілих учасників інциденту або місцевих жителів до поліції поки не надходило", – передає прес-служба поліції Рівненської області.

За фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень при виконанні службових обов'язків і перекриття транспортних комунікацій слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 345 та частини 1 статті 279 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів. Рух транспорту по дорозі відновлено.

Нагадаємо, що з початку року у Рівненській області поліція вилучила майже 300 кг бурштину та більше 60 мотопомп.