На Рівненщині під час військових навчань вибухнув міномет: 4 загиблих, 9 поранених
Трагічна подія сталася о 5:55 ранку, повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
"Під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні під час проведення стрільб загинули 3 військовослужбовця від отриманих травм несумісних з життям та 9 отримали поранення різних ступенів тяжкості", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, стався вибух міномету. Наразі бригадні тактичні навчання призупинені.
"Призначено службове розслідування за результатами якого можна буде робити висновки, що ж сталося на вогневій позиції", - йдеться у повідомленні.
Командування висловлює співчуття рідним та близьким загиблих.
Оновлення. Джерело iPress.ua повідомило, що внаслідок вибуху на полігоні в Рівненській області загинули четверо осіб. На військових навчаннях перебували, зокрема, військові із Закарпатської області.
Нагадаємо, що в Харківській області загинув військовослужбовець при завантаженні броньованої техніки на залізничні платформи.
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