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На Рівненщині під час військових навчань вибухнув міномет: 4 загиблих, 9 поранених

Наразі бригадні тактичні навчання призупинені
Уранці 6 липня на Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло троє військовослужбовців, ще 9 отримали поранення.
На Рівненщині під час військових навчань вибухнув міномет: 4 загиблих, 9 поранених Фото: unian.net

Трагічна подія сталася о 5:55 ранку, повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

"Під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні під час проведення стрільб загинули 3 військовослужбовця від отриманих травм несумісних з життям та 9 отримали поранення різних ступенів тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, стався вибух міномету. Наразі бригадні тактичні навчання призупинені.

"Призначено службове розслідування за результатами якого можна буде робити висновки, що ж сталося на вогневій позиції", - йдеться у повідомленні.

Командування висловлює співчуття рідним та близьким загиблих.

Оновлення. Джерело iPress.ua повідомило, що внаслідок вибуху на полігоні в Рівненській області загинули четверо осіб. На військових навчаннях перебували, зокрема, військові із Закарпатської області.

Нагадаємо, що в Харківській області загинув військовослужбовець при завантаженні броньованої техніки на залізничні платформи.

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06 07 2018 10:48
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