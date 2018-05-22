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На Рівненщині поліцейські майнили криптовалюту на робочому місці

Триває розслідування за фактом крадіжки електроенергії
Співробітники відділу зв'язку та комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області впродовж чотирьох місяців займалися видобуванням криптовалюти на робочому місці.
На Рівненщині поліцейські майнили криптовалюту на робочому місці Фото: Facenews.ua

У матеріалах справи зазначено, що слідчі почали досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 185 КК за фактом крадіжки електроенергії, - повідомляє "Фінклуб" з посиланням на постанову Рівненського міського суду.

Поліцейські зловживали своїм службовим становищем і діяли всупереч інтересам відомства, чим завдали йому значної шкоди.

Суд постановив арештувати 8 відеокарт, 6 блоків живлення, 2 вінчестери, материнську плату, повноцінний системний блок і дерев'яний каркас.

Скільки електроенергії витратили видобувачі криптовалюти, поки що невідомо.

Нагадаємо, сьогодні криптовалюта в Україні не заборонена, але й не дозволена - офіційного статусу в країні вона не має. У спільній заяві фінрегуляторів, опублікованій наприкінці 2017 року, сказано, що складна правова природа криптовалюти не дозволяє визнати їх ні грошовими коштами, ні валютою, ні валютною цінністю, ні електронними грошима, ні цінними паперами, ні грошовим сурогатом. При цьому чиновники відзначили, що продовжують стежити за позицією регуляторів інших країн і не відмовляються від намірів узяти ринок криптовалюти під держконтроль.

Чиновники також попередили, що будь-яку операцію з цифровою валютою українці роблять на свій страх і ризик.

11 січня Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО провів засідання, присвячене ринку криптовалют. На ньому було прийнято рішення, що держава більше не може дозволити неконтрольований обіг криптовалюти на території України.

Нагадаємо,  в Україні знайшли ферми для майнінгу криптовалют, кошти далі перераховували до ОРДЛО.

Раніше, київська митниця затримала в аеропорту "Бориспіль" велику партію ASIC-майнерів, які використовуються для видобутку криптовалют.

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22 05 2018 17:30
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