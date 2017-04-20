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На Рівненщині поліція вилучила понад 30 кг бурштину у місцевих жителів

За обома фактами відкрито кримінальні провадження
У Рівненській області 19 квітня поліцейські вилучили понад 30 кг бурштину у місцевих жителів.
На Рівненщині поліція вилучила понад 30 кг бурштину у місцевих жителів Фото: rv.npu.gov.ua

Поліцейські Сарненського відділу поліції виявили в автомобілі Audi-А6 близько 30 кілограмів бурштину. Близько 19:00 поліцейські спільно з працівниками СБУ на стаціонарному посту патрульної поліції міста Сарни зупинили автомобіль під керуванням 25-річного місцевого жителя.


Фото: rv.npu.gov.ua

Під час огляду транспортного засобу в багажнику легковика правоохоронці виявили камені, схожий на янтар вагою близько 30 кілограмів, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Крім того, близько 22:00 на автодорозі поблизу села Крупове поліцейські зупинили "ВАЗ 2110", під керуванням 36-річного жителя села Колки. У багажнику транспортного засобу поліцейські виявили два пакети з бурштином загальною вагою близько одного кілограма.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу. Поліцейські встановлюють походження бурштину і злочинні зв'язки зловмисників.

Нагадаємо, що у Рівненській області поблизу селища Клесів Сарненського району незаконні копачі бурштину встановили повноцінний стаціонарний блокпост і перекрили дорогу шлагбаумом.

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20 04 2017 10:37
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