На Рівненщині поліція вилучила в копачів бурштину мотопомпи, самохідну машину та автомобілі
Минулої ночі на території заповідника в Рокитнівському районі бійці оперштабу виконали планове завдання з протидії незаконному видобутку бурштину та вилучили самохідну установку на базі автомобіля ГАЗ-66, повідомляє сайт поліції.
Автомобіль, яким копачі транспортували мотопомпу, 11 пожежних рукавів та інші знаряддя для видобутку бурштину-сирцю, правоохоронці виявили та вилучили між селами Єльне і Більськ Рокитнівського району. Керував вантажівкою 37-річний мешканець Більська.
Усе вилучене передали у відділення поліції.
Також правоохоронці вилучили дві мотопомпи з приладдям у 53-му квадраті Єльнівського лісництва і в лісовому масиві поблизу села Ждань Зарічненського району. Крім того, в Сарнах працівники роти поліції особливого призначення зупинили автомобіль Volksvagen Transporter, за кермом якого був 36-річний житель Житомирської області. При огляді мікроавтобуса правоохоронці виявили мотопомпу та пожежний рукав.
Фото: rv.npu.gov.ua
Також у селі Ясинець Дубровицького району працівники оперативного штабу зупинили автомобіль ВАЗ-2121 під керуванням 29-річного жителя села Висоцьк. У салоні автомобіля була мотопомпа і обладнання, призначене для видобутку бурштину.
Фото: rv.npu.gov.ua
Ще одну мотопомпу та автомобіль УАЗ поліцейські затримали на автодорозі поблизу Володимирця.
Фото: rv.npu.gov.ua
Розпочато досудові розслідування за ст. 240 Кримінального кодексу (порушення правил охорони надр).
Нагадаємо, що в Рівненській області поліція вилучила у пунктах скупки 500 кг бурштину вартістю 2 млн гривень.
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