На Рівненщині повалені через буревій дерева заблокували 11 кілометрів дороги, – ФОТО

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає

Через сильні пориви вітру у Млинівському районі поблизу села Острожець великі стовбури дерев завалили 11 кілометрів автошляху.

Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.

Рятувальники за допомогою бензопил дерева вже прибрали, а також познімали гілля з ліній електопередач.

Поблизу села Суха Воля Володимирецького району вітер повалив 15 дерев, проте проїзд вже розчищено.

Також було відбусировано на проїжджу частину дороги маршрутне таксі, що з'їхало в к'ювет.

Розчищали вогнеборці і місцеву дорогу від двох повалених дерев у селі Бережки Дубровицького району.

Загалом для допомоги населенню задіяли п’ять одиниць техніки та 20 рятувальників.

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

"Через ускладненні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру, град) без нагальної потреби не виходьте з дому. Будьте дуже обережні, коли проходитимете біля старих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Водіям транспортних засобів на час негоди краще уникнути поїздок", – нагадують рятувальники громадянам.



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua

Нагадаємо, під час грози від удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.