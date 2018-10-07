На Рівненщині повідомили про підозру 11 "бурштиновим бандитам"

У Рівненській області повідомили про підозру 11 учасникам масових заворушень, які біля місць незаконного видобутку бурштину порушували громадський порядок та застосовували опір правоохоронцям.

Злочинну групу створив мешканець смт. Клесова, до її складу він залучив односельців з чітким розподілом функцій та ролей, повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що спільники розробили план збору місцевого населення, підготовки до вчинення злочинів, пов’язаних з опором правоохоронцям, щоб перешкодити їм припиняти незаконний видобуток бурштину. Зокрема, встановили причетність формування до масових заворушень біля в’їзду в урочища "Смітник" та "Азалія" Сарненського району.

Вони блокували пересування працівників поліції, застосовували до них фізичну силу та пошкодили службовий транспорт.

Наразі 11-ти учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ст.ст. 294, 342, 345 КК України (організація та участь в масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 15 червня у Сарненському районі Рівненскої області близько 150 місцевих жителів, незадоволених діями правоохоронних органів з протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу Київ-Ковель-Ягодин. Відбулися зіткнення, в результаті яких поранено 8 поліцейських.