На Рівненщині повідомили про підозру 11 "бурштиновим бандитам"
Злочинну групу створив мешканець смт. Клесова, до її складу він залучив односельців з чітким розподілом функцій та ролей, повідомляє прес-служба ГПУ.
Повідомляється, що спільники розробили план збору місцевого населення, підготовки до вчинення злочинів, пов’язаних з опором правоохоронцям, щоб перешкодити їм припиняти незаконний видобуток бурштину. Зокрема, встановили причетність формування до масових заворушень біля в’їзду в урочища "Смітник" та "Азалія" Сарненського району.
Вони блокували пересування працівників поліції, застосовували до них фізичну силу та пошкодили службовий транспорт.
Наразі 11-ти учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ст.ст. 294, 342, 345 КК України (організація та участь в масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що 15 червня у Сарненському районі Рівненскої області близько 150 місцевих жителів, незадоволених діями правоохоронних органів з протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу Київ-Ковель-Ягодин. Відбулися зіткнення, в результаті яких поранено 8 поліцейських.
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