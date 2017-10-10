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На Рівненщині правоохоронці вилучили наркотиків на 1,5 млн грн і 80 кг бурштину, - ФОТО

Повідомлено про підозру чотирьох осіб, у тому числі колишнього міліціонера
У Рівненській області під час обшуків у рамках кримінального провадження проти групи осіб, які здійснювали незаконну діяльність з виробництва та збуту наркотичних засобів, правоохоронці вилучили наркотиків на 1,5 млн грн і більш ніж 80 кг бурштину.
На Рівненщині правоохоронці вилучили наркотиків на 1,5 млн грн і 80 кг бурштину, - ФОТО Фото: gp.gov.ua

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, в результаті обшуків правоохоронцями вилучено значну кількість наркотичних речовин і прекурсорів: метамфетамін, марихуана, таблетки. З них тільки вартість 5 кг прекурсорів, за цінами "чорного ринку", становить 1,5 млн грн.

Окрім того, зловмисники позбулися 11 одиниць зброї, боєприпасів до неї, більш ніж 80 кг бурштину, золотих виробів, грошей, записів наркоділків про боржників.


Фото: gp.gov.ua

На цей момент повідомлено про підозру 4 осіб, у тому числі колишнього міліціонера, роль якого полягала в прикритті і конспірації злочинної діяльності, організації збуту наркотичних речовин. Інкримінована підозрюваним стаття Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на днях прикордонники спільно із силовиками вилучили у Запорізькій і Херсонській областях наркотики та боєприпаси на суму близько 4 млн грн.

 

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10 10 2017 08:20
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