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На Рівненщині правоохоронця посадили на 5 років за розголошення держтаємниці

Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах строком на 3 роки
У Рівненській області працівника одного з правоохоронних органів області засуджено до позбавлення волі на 5 років з іспитовим терміном за розголошення державної таємниці.
На Рівненщині правоохоронця посадили на 5 років за розголошення держтаємниці Фото: ТАСС

"Доведено, що правоохоронець, будучи особою, якій надано допуск до державної таємниці, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимог законодавства, розголосив фізичній особі відомості, які були йому довірені та відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків і становлять державну таємницю", - йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ст. 328 КК (розголошення державної таємниці).

"Рівненський міський суд, погодившись із позицією прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах строком на 3 роки. Одночасно, з урахуванням того, що підсудний свою провину визнав повністю та щиро розкаявся, до нього судом застосовано ст. 75 КК та звільнено від відбування основного покарання зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки з покладенням певних обов’язків", - доповіли у відомстві.

Нагадаємо, на Вінниччині до трьох років позбавлення волі за поширення закликів до зміни територіальної цілісності України засудили місцевого сепаратиста.

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10 06 2017 17:49
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