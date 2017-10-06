На Рівненщині правоохоронця посадили на 5 років за розголошення держтаємниці
"Доведено, що правоохоронець, будучи особою, якій надано допуск до державної таємниці, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимог законодавства, розголосив фізичній особі відомості, які були йому довірені та відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків і становлять державну таємницю", - йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.
Під час досудового розслідування підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ст. 328 КК (розголошення державної таємниці).
"Рівненський міський суд, погодившись із позицією прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах строком на 3 роки. Одночасно, з урахуванням того, що підсудний свою провину визнав повністю та щиро розкаявся, до нього судом застосовано ст. 75 КК та звільнено від відбування основного покарання зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки з покладенням певних обов’язків", - доповіли у відомстві.
Нагадаємо, на Вінниччині до трьох років позбавлення волі за поширення закликів до зміни територіальної цілісності України засудили місцевого сепаратиста.
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