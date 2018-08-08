На Рівненщині п’яний депутат збив на смерть велосипедиста

Від отриманих травм 58-річний житель села Олександрія загинув на місці

У Рівненській області нетверезий депутат райради на смерть збив 58-річного велосипедиста.

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Олександрія до поліції надійшло вчора, 7 серпня, близько 21:30", – повідомляє Національна поліція Рівненської області, не називаючи імені та посади водія.

Зазначається, що водій – 35-річний житель села Велике Вербче Сарненського району. Він їхав на "Аudi Q7" на іноземній реєстрації у напрямку Рівного.

Джерела "Української правди" в поліції Рівненщини підтвердили, що йдеться про депутата Сарненської районної ради Петра Зембицького.

Згідно з його декларацією, він мешкає саме у Великому Вербчеві, однак ані "Аudi", ані будь-якого іншого авто не має, як і житла. Депутат володіє сільськогосподарським підприємством.

"За результатами освідування водія алкотестер показав 1,27 проміле", – наголошують правоохоронці.

Поліція відкрила справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого.