На Рівненщині розгромили могилу рабина Махарші
Про це написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський у Facebook.
"Звірячий погром на могилі великого рабина Махарші (1555-1631) в Острозі, Рівненська область. Всі вікна в молитовні були вибиті, святі книги розкидані", — написав він.
Долинський також уточнив, що розгром могили відбувся в ніч з 27 на 28 квітня, однак помітили це тільки зараз.
Він нагадав, що постійної охорони на могилі немає.
Духовний лідер єврейства Польщі Шмуель Едельс, відомий як Махарша, був рабином міста та коментатором Талмуду
Єврейська громада Острога з XV століття була однією з найчисельніших на Волині, а згодом і в усій Речі Посполитої.
Долинський також уточнив, що розгром могили відбувся в ніч з 27 на 28 квітня, однак помітили це тільки зараз.
Він нагадав, що постійної охорони на могилі немає.
Духовний лідер єврейства Польщі Шмуель Едельс, відомий як Махарша, був рабином міста та коментатором Талмуду
Єврейська громада Острога з XV століття була однією з найчисельніших на Волині, а згодом і в усій Речі Посполитої.
Нагадаємо, що в центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.
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