На Рівненщині рятувальники зняли з дерева чоловіка, який поліз за котом, але не зміг спуститися

У Рівненській області рятувальники зняли чоловіка з дерева, на яке він заліз, щоб врятувати кота.

"Надійшло повідомлення, що на дереві на висоті близько 10 метрів перебуває людина, яка не може самостійно спуститися. На місце події було направлено бійців 4-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Клевань", - ідеться в повідомленні на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що чоловік застряг рукою в стовбурі дерева. За допомогою висувної драбини його спустили на землю. Чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом "вивих лівої ключиці".

Після того як спустили чоловіка, рятувальники зняли і кота.

Нагадаємо, що в столичному аеропорту "Київ" на дві години затримали рейс "Київ-Анкара" через котів на борту.