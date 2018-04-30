CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Рівненській області рятувальники зняли чоловіка з дерева, на яке він заліз, щоб врятувати кота.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині рятувальники зняли з дерева чоловіка, який поліз за котом, але не зміг спуститися
Рятувальники зняли і кота
Фото: dsns.gov.ua
"Надійшло повідомлення, що на дереві на висоті близько 10 метрів перебуває людина, яка не може самостійно спуститися. На місце події було направлено бійців 4-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Клевань", - ідеться в повідомленні на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що чоловік застряг рукою в стовбурі дерева. За допомогою висувної драбини його спустили на землю. Чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом "вивих лівої ключиці".
Після того як спустили чоловіка, рятувальники зняли і кота.
Нагадаємо, що в столичному аеропорту "Київ" на дві години затримали рейс "Київ-Анкара" через котів на борту.
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