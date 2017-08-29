Священик УПЦ МП побив священика єпархії Київського патріархату на Рівненщині

У Рівненській області 28 серпня священик Української православної церкви Московського патріархату побив священика єпархії Київського патріархату, протоієрея Олександра Тимощука.

Інцидент трапився в селі Повча Дубенського району, інформує "ЧаРівне".

Про побиття повідомив керівник прес-служби Рівненської єпархії УПЦ (КП) Василь Рудніцький. За його словами, у день Успіння Пресвятої Богородиці отець Олександр приїхав у село, щоб забрати дружину зі школи, де вона працює. З невідомих причин на нього напав місцевий священик Московського патріархату і вибив зуб.



Постраждалий протоієрей УПЦ (КП). Фото: Василь Рудніцький

Повідомляється, що служитель УПЦ (МП) напав на постраждалого, коли той сидів у машині. Мовляв, він неодноразово погрожував не лише йому, але й Дубенському благочинному. Він наніс йому мінімум 20 ударів у голову та вибив зуб. Це все відбувалося при свідках, зазначив Василь Рудніцький.

Згідно із повідомленням ЗМІ, агресором нібито виявився настоятель церкви Святої Трійці у селі Повча Віталій Буга.

Нині постраждалий звернувся до поліції із скаргою.

Як пише ERVE.ua, причиною агресії з боку священика УПЦ (МП) стало невдоволення тим, що постраждалий проводив хрещення парафіян з території, яку представник Московського патріархату вважає "своєю".

"Близько 11:30 я приїхав до школи у селі Повча, оскільки матушка там працює, Чекав на неї в машині. До авта підійшов священик Віталій Буга. Він був у підряснику і з хрестом на грудях. Спочатку я не зрозумів, що відбувається. Він почав мене бути. Вибив мені зуба. Кров розбризкалась по салону машини", – розповів постраждалий протоієрей Олександр.

Він додав, що священик "під час нанесення мені ударів, промовив, що це мені за те, що я хрестив у нього на парафії".

"Так, я дійсно хрестив, але у своїх парафіян. Так само, як і він хрестить своїх парафіян та території моєї парафії", – наголосив представник УПЦ (КП).

Нині протоієрей Олександр через побиття скаржиться на головний біль.

Нагадаємо, що у березні цього року парафіяни Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату влаштували бійку на сьогоднішній сесії Ужгородської міської ради.